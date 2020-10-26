الأمم المتحدة: صادرات السيارات المستعملة من الدول المتقدمة تفاقم تلوث الهواء

كشف تقرير نشره برنامج الأمم المتحدة للبيئة اليوم الاثنين أن صادرات السيارات المستعملة من أوروبا والولايات المتحدة واليابان إلى الدول النامية تسهم بصورة كبيرة في تلوث الهواء.

وأشار التقرير، القائم على تحليل مستفيض لـ 146 دولة، إلى أن حالة السيارات والشاحنات الصغيرة والحافلات الصغيرة التي يتم تصديرها تكون متردية، ما يعيق الجهود المبذولة للتخفيف من آثار تغير المناخ.

وقالت إنجر أندرسن، المدير التنفيذي للبرنامج،: "منذ سنوات، تصدّر الدول المتقدمة أعدادا متزايدة من سياراتها المستعملة إلى الدول النامية ... وعدم وجود معايير وأنظمة فعالة يؤدي إلى الإغراق بالمركبات القديمة الملوِثة غير الآمنة".

ووفقا للتقرير، فقد جرى خلال الفترة من 2015 إلى 2018 تصدير 14 مليون مركبة خفيفة مستعملة حول العالم، وتم تصدير نحو 80% منها إلى دول منخفضة ومتوسطة الدخل، وتم تصدير أكثر من نصفها إلى أفريقيا.

ودعا البرنامج الدول المتقدمة إلى التوقف عن تصدير المركبات التي لا تجتاز عمليات التفتيش المتعلقة بالبيئة والسلامة ولا تعد صالحة للسير عل الطرقات فيها.

واستوردت الدول الأفريقية أكبر عدد من المركبات المستعملة (40%) في الفترة محل الدراسة، تليها بلدان أوروبا الشرقية (24%)، ثم دول آسيا-المحيط الهادئ (15%) ، والشرق الأوسط (12%) وأمريكا اللاتينية (9%).