المؤسسة الليبية للنفط تعلن انتهاء الإغلاقات في الحقول والموانئ كافة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، اليوم الاثنين، رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الفيل والانتهاء الشامل للإغلاقات في كافة الحقول والموانئ الليبية.

وقالت المؤسسة، في بيان صحفي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فسبوك"، إنه اعتبارا من اليوم تنتهي الإغلاقات في كافة الحقول والموانئ الليبية، وأنها أعطت التعليمات للمشغل شركة مليته بمباشرة الإنتاج من حقل الفيل النفطي وعودة خام مليته تدريجيا إلى معدلاته الطبيعية خلال الأيام القريبة القادمة.

وصرح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنقط مصطفى صنع الله، بأن الليبيين فهموا أن الحصار كان سلبياً للغاية على حياتهم اليومية وهم يدعمون بقوة عودة الإنتاج على أسس صحيحة.

وحث صنع الله، على أهمية ضبط الخطاب الإعلامي المتعلق بالإنتاج، مؤكداً أن المصدر الوحيد الموثوق للإعلان عن كميات الإنتاج المتوقعة يصدر عن إدارة الإنتاج بالمؤسسة الوطنية للنفط تماشياً مع الترتيبات المعمول بها في اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج النفطي بمنظمة أوبك وأوبك بلس.