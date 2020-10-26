التحقيق في احتمال انتهاك بومبيو لقانون هاتش

قال عضوان ديمقراطيان في مجلس النواب الأمريكي، إن مكتب المستشار الخاص الأمريكي بدأ التحقيق في انتهاك وزير الخارجية مايك بومبيو المحتمل لقانون هاتش في خطابه أمام المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري.

يذكر أن قانون هاتش صدر عام 1939 بهدف منع المسؤولين في الحكومة الاتحادية الأمريكية باستثناء الرئيس ونائبه وبعض المسؤولين رفيعي المستوى من ممارسة الأنشطة السياسية أثناء وجودهم في مناصبهم.

كما يراجع المكتب خطة بومبيو لنشر المزيد من خطابات وزيرة الخارجية الأسبق هيلاري كلينتون قبل التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية يوم 3 نوفمبر المقبل، إلى جانب التحقيق في احتمالات إساءة استغلاله لموارد وزارة الخارجية في جولاته بالولايات الأمريكية المتأرجحة، بحسب النائبين الديمقراطيين إليوت إنجل رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس الشيوخ ونيتا لوي رئيسة لجنة الرقابة في المجلس.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن بومبيو يشارك في الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب في تحول واضح كما اعتاد عليه وزراء الخارجية في الولايات المتحدة. كما أثار بومبيو الجدل بسبب إلقاء خطابه أمام المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري من إسرائيل.