 الخارجية الإيطالية تحذر المواطنين من السفر للخارج مع تفاقم تفشي كورونا في أوروبا - بوابة الشروق
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الخارجية الإيطالية تحذر المواطنين من السفر للخارج مع تفاقم تفشي كورونا في أوروبا

روما - أ ش أ
نشر في: الإثنين 26 أكتوبر 2020 - 8:16 م | آخر تحديث: الإثنين 26 أكتوبر 2020 - 8:16 م

أوصت وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم الاثنين، المواطنين بتجنب السفر إلى الخارج نظرًا لتفاقم الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" في أوروبا.

وحثّت الخارجية، على موقعها على شبكة الإنترنت، جميع المواطنين على تجنب السفر إلى الخارج إلا للضرورة القصوى، لافتة إلى أنه نظرا للعدد الكبير من الإصابات بـ"كوفيد-19" في العديد من البلدان الأوروبية، لا يمكن استبعاد المزيد من القيود المستقبلية على السفر؛ مما قد يؤدي إلى تعقيد العودة إلى إيطاليا، حسب وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.

فيما أشارت الوزارة إلى إمكانية حدوث مشكلات مماثلة أو ربما أكبر في العودة إلى إيطاليا في حالة السفر إلى وجهات خارج الاتحاد الأوروبي كذلك.

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