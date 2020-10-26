انعقاد أعمال الاجتماع التاسع عشر للهيئة العربية لخدمات نقل الدم غدا

تُعقد غدا الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس أعمال الاجتماع التاسع عشر للهيئة العربية لخدمات نقل الدم وتستمر يومين.

وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية - في تصريح اليوم الاثنين - إن الاجتماع سيعقد بالتنسيق بين إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية- الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب ـ ورئاسة الهيئة التي تتولاها المملكة المغربية.

وأضافت أن هذا الاجتماع يعد الأول للهيئة العربية لخدمات نقل الدم في ظل جائحة (كوفيد 19)، كما يأتي في سياق متابعة تنفيذ قرارات مجلس وزراء الصحة العرب وتفعيل التوصيات الصادرة عن الهيئة لما لبنوك الدم عن أهمية في استخدام البلازما في البروتوكولات العلاجية لمرض كوفيد 19.

وأشارت إلى أن جدول أعمال اجتماع الهيئة يتضمن عددا من المواضيع الهامة منها: استخدام البلازما في البروتوكول العلاجي لمرض كوفيد 19 والاحتياطات التي يجب اتخاذها للمتبرعين بالدم للتأكد من سلامتهم ومناقشة حول إتمام الموقع الإلكتروني الجديد للهيئة وتنشيط التواصل بين الدول من خلاله أثناء الجوائح والأزمات ومشروع مشتقات البلازما واستخداماته في تعزيز المحتوى المحلي للدول العربية وسيتم مناقشة مشروع النظام الأساسي للهيئة العربية لخدمات نقل الدم.