نساء وأطفال من سكان قره باغ يتظاهرون أمام مبنى بعثة الاتحاد الأوروبي في أرمينيا

تظاهر نساء وأطفال من إقليم قره باغ أمام مبنى بعثة الاتحاد الأوروبي في أرمينيا، اليوم الإثنين؛ للمطالبة بوقف هجمات أذربيجان التي تستهدف الإقليم المتنازع عليه.

وذكرت وكالة أنباء "أرمنبرس" الأرمينية، بأن هؤلاء النساء والأطفال الذين استقروا في أرمينيا مؤقتًا بسبب الهجمات التي استهدفت قره باغ من جانب أذربيجان نظموا الاحتجاجات؛ لحث المجتمع الدولي على الخروج عن صمته والرد بشكل مناسب على العدوان الإرهابي، الذي تشنه تركيا وأذربيجان ضد الإقليم.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها عبارات تدعو إلى وقف العنف في الإقليم من بينها (اعترفوا بقره باغ) و(نريد السلام) و(أوقفوا الإرهاب) و(أردوغان مجرم) و(أخرجوا عن صمتكم).

وأحضر المتظاهرون رسالة إلى رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في أرمينيا وتركوها في المقر؛ لعدم تواجد أي موظفين في المبنى بسبب ظروف جائحة (كوفيد-19).