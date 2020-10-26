روسيا: نأمل بتطبيق إجراءات عملية لوقف النار في ليبيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن موسكو تأمل بأن يتم دعم اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، على الفور بخطوات عملية.

وأضاف لافروف، في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، اليوم: "تم خلال اللقاء، الإشارة إلى الأنباء الجيدة حول ليبيا الواردة من جنيف، حيث جرت مفاوضات بين وفدي طرابلس وبنغازي تحت رعاية الأمم المتحدة".

وتابع: "نحن نأمل بأن يتم تعزيز التسوية التي تم الإعلان عنها، بخطوات عملية محددة ويتم تشكيل الآلية اللازمة ذلك، ونأمل بعدم تأجيل التسوية السياسية، إلى أجل غير مسمى"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وتوصل وفدا الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق الليبية، يوم الجمعة، خلال المفاوضات الجارية بينهما في جنيف، إلى اتفاق بشأن وقف دائم لإطلاق النار في عموم البلاد، في خطوة وصفتها الأمم المتحدة بـ"الإنجاز التاريخي".