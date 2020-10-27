مالطا تغلق الحانات وتقيد التجمعات لمواجهة كورونا

قالت السلطات في مالطا، اليوم الاثنين، إن جميع الحانات في البلاد ستغلق أبوابها حتى الأول من ديسمبر المقبل، وذلك في الوقت الذي فرضت فيه قيوداً جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

واعتبارًا من يوم الخميس، ستدخل حيز التنفيذ قواعد الصحة العامة، التي تحد أيضًا من عدد الأشخاص المسموح لهم بالتجمع الاجتماعي إلى ستة أشخاص كحد أقصى.

وسيتم السماح للحانات والأكشاك بالبقاء مفتوحة شريطة ألا تبيع الكحوليات وأن تغلق أبوابها بين الساعة 11 مساءً و5 صباحًا، ويمكن للمطاعم أن تستمر في العمل شريطة ألا يجلس أكثر من 10 أشخاص على كل طاولة.

وسيتم تغريم أي شخص يضبط وهو يخالف القواعد 200 يورو (236 دولارًا)، على الرغم من أن الغرامة ستخفض إلى 100 يورو لكل من يختار الدفع على الفور.

وتأتي القيود الجديدة بعد يوم واحد من تحذير الأطباء في مالطا من أن نظام الرعاية الصحية في البلاد قد ينهار ما لم تتم السيطرة على أعداد حالات الفيروس الفتاك.

وسجلت مالطا، أصغر بلد في الاتحاد الأوروبي والذي يبلغ تعداد سكانه 500 ألف نسمة فقط، 5578 إصابة بكوفيد-19، و53 حالة وفاة حتى الآن.