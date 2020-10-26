كينيا تعتزم تعديل الدستور للحد من الانقسامات العرقية

تعتزم كينيا تعديل الدستور لكبح جماح المعترك السياسي المفعم بالانقسامات والعنف الانتخابي الذي ينذر بالخطر، حيث أخذ الرئيس يوهورو كينياتا ونائبه ويليام روتو يسلكان اتجاهات مختلفة.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء أن التعديلات الشاملة على هيكل الحكومة جرى تحديدها فيما يسمى بمبادرة بناء الجسور، التي تمت الموافقة عليها بين كينياتا وزعيم المعارضة رايلا أودينجا، وتهدف إلى منع تكرار الأعمال العدائية التي نشأت عقب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في عام 2017.

فقد قضت المحكمة العليا بإبطال عملية التصويت وقرر أودينجا مقاطعة جولة الإعادة.

وتسبب العنف العرقي منذ عودة الحكم القائم على التعدد الحزبي في 1992 في إفساد الانتخابات في كينيا والعصف بالاقتصاد، وبدأت تزداد وتيرة المصادمات في عام 2008 عندما لقي ما يربو على 1300 شخص حتفهم.

وأضافت بلومبرج أن كينياتا قال خلال اجتماع، اليوم الاثنين، عقد لايضاح المقترحات، "لقد كانت النزعة العرقية هي أساس المعترك السياسي وأن الاصلاحات تعد جزءً من استراتيجية تهدف إلى إنهاء ذلك".

وأضاف كينياتا أن جهود تنمية الاقتصاد وتوفير الوظائف تعرضت للتقويض جراء دورة التصويت على مدى خمس سنوات والتي شهدت قضاء الزعماء جل فترة مناصبهم في القيام بحملات؛ من أجل الفوز بالمنصب أو التعامل مع نتائج الانتخابات.