ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بالطريق العام في الجيزة

تمكن قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، بالتنسيق مع مباحث الجيزة، من ضبط عناصر تشكيل عصابي بالجيزة تخصص في ارتكاب سرقة متعلقات المواطنين بالطريق العام.

وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الجيزة تكوينً (عاطل – له معلومات جنائية، ربة منزل - مقيمان بدائرة قسم أول أكتوبر) تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص في ارتكاب جرائم السرقة المتنوعة بأسلوب الخطف من المواطنين حال سيرهم بالطريق العام متخذين من دائرة قسم شرطة أول أكتوبر مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وًبتقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام؛ أسفرت عن ضبطهما وبحوزة العاطل (سلاح ناري، فرد محلي الصنع)، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي وارتكابهما 13 واقعة بذات الأسلوب بدائرة القسم. وتم بإرشاد المتهمين ضبط المسروقات، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.