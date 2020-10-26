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الخارجية الإماراتية والوكالة الأمريكية للتنمية يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون الإنمائي الدولي

علم الإمارات
علم الإمارات
أبوظبي - أ ش أ
نشر في: الإثنين 26 أكتوبر 2020 - 8:48 م | آخر تحديث: الإثنين 26 أكتوبر 2020 - 8:48 م

وقَّعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مذكرة تفاهم للتعاون الإنمائي الدولي.

وذكرت وكالة الأنباء الأماراتية، اليوم الاثنين، أن المذكرة وقّعها عن الجانب الإماراتي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية سلطان الشامسي، وعن جانب الولايات المتحدة الأمريكية سفيرها لدى الإمارات جون راكولتا.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى إنشاء إطار للحوار وتعزيز التعاون الإنمائي الدولي بين المشاركين في الأنشطة التي تنهض بالتنمية في الدول الأخرى، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- تلك الموجودة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، واستكمالا للتعاون الثنائي المشترك في العمل الإنساني والتنموي، ولتعزيز الشراكة ودعم البرامج في مجالات التنمية المستدامة، وبرامج إعادة التأهيل والاستقرار والإغاثة الإنسانية، وبناء القدرات للدول المستفيدة.


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