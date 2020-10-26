البابا تواضروس يهنئ الأنبا إرميا وقناة مي سات القبطية بعيد تأسيسها التاسع

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية القناة "مي سات" الفضائية التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمناسبة مرور 9 سنوات على انطلاق عملها.

وقال البابا تواضروس الثاني - في رسالة له بمناسبة العيد التاسع لقناة مي سات اليوم الاثنين- إن تاريخ القنوات الفضائية بدأ بقناة اغابي 2005، وقناة سي تي في عام 2007، ثم قناة مي سات عام 2011، وهى تبث من منطقة الأنبا رويس بالعباسية، موضحا أن القناة لها دور كبير مع سائر القنوات.

وقدم بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التحية لجميع العاملين في القناة برئاسة نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، وكافة الفنيين والمخرجين والمذيعين والمحررين وكافة التغطية التى تتم على مستوى الكنيسة، موضحا أن صوت قناة مي سات معبر قوى يخدم أماكن كثيرة ويجعل الجو العام قبطي ومسيحي ووطني واجتماعي مطلوب.