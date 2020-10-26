المعارضة في بيلاروس تكثف الإضرابات في المصانع الحكومية

كثفت حركة المعارضة في بيلاروس من الاضرابات في المصانع الحكومية، اليوم الاثنين، في محاولة لقطع مصادر التمويل عن حكومة الرئيس الكسندر لوكاشينكو.

واستهدفت الاضرابات بعضا من أهم المشروعات في البلاد ردا على تجاهل لوكاشينكو للانذار الموجه إليه لتقديم استقالته والافراج عن جميع السجناء السياسيين.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن فراناك فياكوركا، مستشار زعيمة المعارضة المنفية سفيتلانا تيخانوفسكايا، عبر تويتر اليوم الإثنين إن العاملين في المصانع الحكومية الكبرى قد توقفوا عن العمل، وكذلك أضرب الطلاب في جميع أنحاء البلاد. وقال إنه تم تسجيل بعض الاعتقالات.

وقالت ألكسندرا إيزيفا، المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء، إن العمل مستمر كالمعتاد في مؤسسات الدولة في القطاع الحقيقي.

وكانت جهود سابقة لإغلاق الاقتصاد عبر الإضرابات قد باءت بالفشل، حيث استهدفت الشرطة المنظمين.

وذكرت منظمة حقوق الإنسان البيلاروسية أن ما يربو على 180 شخصا جرى اعتقالهم في الاضرابات والاحتجاجات الأخرى التي شهدتها البلاد اليوم.

وصرح بيتر ستانو المتحدث باسم الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل بأن التكتل يشعر بالقلق حيال القمع العنيف للمحتجين من قبل الشرطة.

يشار إلى أن الإضراب هو محاولة لحل المأزق بين السلطات والمتظاهرين منذ أن أعلن لوكاشينكو فوزه بأغلبية ساحقة في انتخابات 9 أغسطس في تصويت تقول المعارضة إنه تم التلاعب فيه.

ولم تقبل الولايات المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي نتيجة الانتخابات.