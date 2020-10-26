عامل يقتل مسجل خطر في المقطم بسبب خلافات سابقة بينهما

ضبطت الأجهزة الأمنية فى القاهرة،عامل قتل مسجل خطر بمنطقة المقطم، بسبب تهديد القتيل لأسرته، وأمر اللواء أشرف الجندى، مدير الأمن، إحالة الواقعة للنيابة التي تولت التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة المقطم، بإلقاء مجموعة من الأشخاص يستقلون مركبة "توك توك"، جثة شخص أمام أحد المستشفيات، ولاذوا بالفرار، وبالانتقال والفحص عُثر على جثة لشخص ذكر "مجهولة الهوية" ولم يُعثر معه على ثمة متعلقات شخصية وبها إصابات ظاهرية عبارة عن جروح وكدمات متفرقة بالجسم، أمكن تحديد هوية المجنى عليه وتبين أنه مسجل خطر وسبق اتهامه فى العديد من القضايا "مخدرات، سلاح وذخيرة".

وتوصلت التحريات إلى سابقة وجود خلافات بينه وبين عامل دباغة، مقيم بمصر القديمة بسبب اعتياد المجنى عليه ممارسة أعمال البلطجة على المذكور وتهديده بإلحاق الأذى به وبأسرته، وأشارت التحريات إلى أن الأخير وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع 3 أشخاص.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم بالمعلومات والتحريات أيدوها وأقر الأول بأنه نظراً لتضرره من المجني عليه خطط للتشاجر معه، والتعدي عليه بالضرب انتقاماً منه، وفي سبيل ذلك اتفق مع باقى المتهمين على التوجه إلى مكان المجنى عليه وقاموا بتقييده وتعدوا عليه بالضرب باستخدام ماسورة حديدية وعصا خشبية "شومة"، ثم اصطحبوه داخل مركبة "توكتوك" إلى منطقة المدابغ، وتعدوا عليه بالضرب مرة أخرى مُحدثين ما به من إصابات حتى فقد الوعى.

فيما تركه المتهمون بالمنطقة محل العثور حتى فارق الحياة ولاذوا بالفرار، وبمواجهة باقي المتهمين أيدوا ما جاء بأقوال المتهم الأول، وتم بإرشادهم ضبط الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة بمسكنهم.

كما تم بإرشادهم ضبط قائد مركبة "التوك توك" المستخدمة في ارتكاب الواقعة.