 الكويت: إيقاف 4 شركات متهمة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الكويت: إيقاف 4 شركات متهمة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

علم الكويت
علم الكويت
أ ش أ
نشر في: الإثنين 26 أكتوبر 2020 - 10:00 ص | آخر تحديث: الإثنين 26 أكتوبر 2020 - 10:00 ص

أوقفت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، التراخيص الممنوحة لأربع شركات عقارية لحين الفصل في دعاوى منظورة أمام القضاء تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوقف وكيل وزارة التجارة الكويتية عبد الله العفاسي التراخيص التجارية للشركات الأربع، وهى شركة "أبناء السور" العقارية، وشركة "رواسي" الكويتية للتطوير العقاري سابقا، وشركة "عز كوت لإدارة وتطوير الأراضي والعقارات وشركة "عذراء" العقارية.

كما أوقف أربع أشخاص بصفتهم بالأصالة أو بالمشاركة عن مزاولة أي نشاط في قطاع العقار، وهم مواطنان كويتيان واثنان عراقيان.


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