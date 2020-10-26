الكويت: إيقاف 4 شركات متهمة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أوقفت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، التراخيص الممنوحة لأربع شركات عقارية لحين الفصل في دعاوى منظورة أمام القضاء تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوقف وكيل وزارة التجارة الكويتية عبد الله العفاسي التراخيص التجارية للشركات الأربع، وهى شركة "أبناء السور" العقارية، وشركة "رواسي" الكويتية للتطوير العقاري سابقا، وشركة "عز كوت لإدارة وتطوير الأراضي والعقارات وشركة "عذراء" العقارية.

كما أوقف أربع أشخاص بصفتهم بالأصالة أو بالمشاركة عن مزاولة أي نشاط في قطاع العقار، وهم مواطنان كويتيان واثنان عراقيان.