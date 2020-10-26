رئيس بوليفيا الجديد يتطلع لمقابلة الرئيس الروسي في أقرب وقت

أعرب رئيس بوليفيا الجديد لويس آرسي، عن تطلعه لمقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أقرب وقت ممكن.

وقال الرئيس البوليفي - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) - إنه يرغب كثيرا في لقاء الرئيس بوتين سواء في الأمم المتحدة أو في أي مكان آخر، لكي تتاح الفرصة، لتبادل الآراء ومناقشة القضايا التي تهم البلدين.

وأوضح أنه يدرك جدول الأعمال الموجود لدى الرئيس بوتين، إلا أنه "سيكون من الأمثل الاجتماع في أقرب وقت ممكن".

وفي وقت سابق، أعلن آرسي، أن بوليفيا ستعيد العلاقات مع روسيا بعد التدهور الذي حدث أثناء عمل "حكومة الأمر الواقع".

كانت النتائج الرسمية قد أكدت مؤخرا فوز لويس آرسي مرشح اليسار المقرب من الرئيس السابق إيفو موراليس بالانتخابات الرئاسية في بوليفيا، في انتخابات هي الأولى التي لا يشارك فيها موراليس منذ عام 2006.

وأعلن إيفو موراليس، الاثنين الماضي، عن نيته العودة إلى بوليفيا بعد فوز لويس آرسي بالانتخابات الرئاسية.