 رئيس بوليفيا الجديد يتطلع لمقابلة الرئيس الروسي في أقرب وقت - بوابة الشروق
الإثنين 26 أكتوبر 2020 4:58 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

رئيس بوليفيا الجديد يتطلع لمقابلة الرئيس الروسي في أقرب وقت

(د ب ا)
نشر في: الإثنين 26 أكتوبر 2020 - 4:13 م | آخر تحديث: الإثنين 26 أكتوبر 2020 - 4:13 م

أعرب رئيس بوليفيا الجديد لويس آرسي، عن تطلعه لمقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أقرب وقت ممكن.

 

وقال الرئيس البوليفي - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) - إنه يرغب كثيرا في لقاء الرئيس بوتين سواء في الأمم المتحدة أو في أي مكان آخر، لكي تتاح الفرصة، لتبادل الآراء ومناقشة القضايا التي تهم البلدين.

 

وأوضح أنه يدرك جدول الأعمال الموجود لدى الرئيس بوتين، إلا أنه "سيكون من الأمثل الاجتماع في أقرب وقت ممكن".

 

وفي وقت سابق، أعلن آرسي، أن بوليفيا ستعيد العلاقات مع روسيا بعد التدهور الذي حدث أثناء عمل "حكومة الأمر الواقع".

 

كانت النتائج الرسمية قد أكدت مؤخرا فوز لويس آرسي مرشح اليسار المقرب من الرئيس السابق إيفو موراليس بالانتخابات الرئاسية في بوليفيا، في انتخابات هي الأولى التي لا يشارك فيها موراليس منذ عام 2006.

 

وأعلن إيفو موراليس، الاثنين الماضي، عن نيته العودة إلى بوليفيا بعد فوز لويس آرسي بالانتخابات الرئاسية.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك