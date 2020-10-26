صحيفتان إماراتيتان تؤكدان ضرورة تعميق قيم التسامح وتعزيز السلام العالمي

أكدت صحيفتا البيان والاتحاد الإماراتيتان، ضرورة تعميق مبادئ وقيم التسامح والسلام وخدمة الإنسانية، في التعاون على المستوى الأممي بين الدول والمنظمات والمؤسسات في كل ما يمكن أن يعود بالخير على البشرية جمعاء.

ورأت صحيفة البيان - اليوم الإثنين، تحت عنوان "الإمارات.. نموذج متميز في التعاون الأممي"- أن الإمارات داعم رئيسي لمبادرات ومشاريع الأمم المتحدة في كل المجالات، حيث تعمل على الأخذ بيد الإنسان أينما كان، والإسهام الحقيقي والكبير في التواصل معه كشعوب وحضارات، ليس فقط على صعيد الجهود الإنسانية، وإنما أيضاً في دعم دور الإنسان عبر العالم في عملية البناء الشامل والتنمية المستدامة.

وأشارت إلى تأكيد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الإمارات حريصة على تعزيز الشراكات الدولية، والأطر المؤسسية العالمية الهادفة لترسيخ التعاون ومبادئ الحوار والشراكة المرتكزة على النهوض بالإنسان، وهي داعم رئيسي لمبادرات ومشاريع الأمم المتحدة، لإيمانها بما تشكله هذه المنظمة منذ تأسيسها قبل 75 عاماً، من مظلة جامعة ومساحة مفتوحة للتواصل البناء والحوار الإيجابي، الهادف لتلبية تطلعات البشرية لمستقبل أفضل.

وتحت عنوان "رسالة سلام.. وإنسانية".. أوضحت صحيفة الاتحاد، أن الملتقى الافتراضي الذي نظمته وزارة التسامح والتعايش الإماراتية بالتعاون مع قادة مختلف الأديان تحت عنوان «رسالة سلام من الإمارات إلى العالم» يعكس استمرار قيم السلام والتسامح والتعايش تحت مظلة الأخوة الإنسانية، كثوابت أصيلة للإمارات وقيادتها الحكيمة، لكون هذه القيم النبيلة العليا جزءاً لا يتجزأ من المكون الفكري والإنساني للشخصية الإماراتية على مر التاريخ.