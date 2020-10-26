«الزعفراني» رئيسا لشعبة الملابس باتحاد الغرف وأحمد فوزي وبهية نظيم نائبان

شكل مجلس إدارة الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية هيئة مكتب الشعبة اليوم الإثنين، حيث تم اختيار أحمد الزعفراني رئيسًا للشعبة، وأحمد فوزي نائب أول بالتزكية.

وأجريت الانتخابات على منصب النائب الثاني، وحسمته بهية نظيم لصالحها، وتم اختيار ماهر مغاوري سكرتيرًا عامًا للشعبة بالتزكية في حين فاز سيد مصطفى بمنصب السكرتير العام المساعد، بعد إجراء الانتخابات.

وكانت الجمعية العمومية للشعبة انتخبت منذ أيام 21 عضوًا لمجلس إدارة الشعبة لدورة جديدة 2024 بعد اللجوء إلى صندوق الاقتراع السري.

ومثَّل مجلس إدارة الشعبة العامة للملابس الجاهزة الجديد كل من (أحمد حمدي أبو العنين- أحمد فوزي- أحمد عبد الوهاب- أحمد ماهر إبراهيم حسانين- أحمد محمد محمد خليل الزعفراني- أشرف السيد منصور- السيد مصطفي أبو المعاطي- بهية مدحت محمود نظيم- جمال شديد مناع- خالد حسن علي حسن- سامح فاروق عبدربه- على عبد الفتاح حسين صباح- ماهر مغاوري عبد الحليم شعلان- محمد أحمد مصطفى طيرة- محمد كامل السيد السقيلى- محمد نبيل جودة محمد البطل- محمد نور الدين أمين محمود- ممدوح رمزي شنودة تادروس- ناصر السيد خليل إبراهيم- هاشم محي الدين محمد هاشم - هشام إبراهيم عبد الحى إبراهيم - إيهاب العسكري".