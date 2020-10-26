حالات الشفاء من كورونا تتجاوز 165 ألفا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 2264 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 199 ألفًا و745 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء المغربية «ماب»، مساء الاثنين، أشارت «الصحة المغربية» إلى تسجيل 72 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3373.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 2727 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 165 ألفًا و922.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم الاثنين، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 43 مليون إصابة.