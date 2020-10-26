مدرب الزمالك يعدد مكاسب الفوز على الإسماعيلي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد مدحت عبدالهادي المدرب العام لنادي الزمالك، أن الفريق حقق عدة مكاسب من فوزه على الإسماعيلي.

وتغلب الزمالك بنتيجة 3-1 على الإسماعيلي ضمن الأسبوع الـ 34 من الدوري الممتاز، ليحسم الأبيض رسمياً المركز الثاني.

وأكد عبدالهادي في تصريحات لقناة الزمالك إن الجهاز الفني استفاد من تجربة بعض اللاعبين العائيدين بعد غياب مثل شيكابالا الذي قدم مستوى جيد.

واشتكى عبدالهادي أيضا من الإجهاد وضغط المباريات معتبرا أن مباراة الإسماعيلي لم تكن في الحُسبان ولكنها جاءت في توقيت تأجلت في مواجهة الرجاء.

وأضاف أن الفريق يحتاج ليومين إلى ثلاثة أيام بعد كل مباراة للاسشتفاء الأمر الذي يضع اللاعبين تحت ضغط بدني كبير.

وأشار إلى أن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق قرر استئناف التدريبات مباشرة بسبب رغبته في تجهيز اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة اليوم.