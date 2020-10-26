ارتفاع واردات الصين من سبيكة الحديد والنيكل إلى مستوى قياسي

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الاثنين ارتفاع واردات الصين من سبيكة الحديد والنيكل "فيرو نيكل" إلى مستوى قياسي خلال الشهر الماضي، مع زيادة كبيرة في الواردات القادمة من إندونيسيا.

يذكر أن سبيكة الحديد والنيكل عبارة عن سبيكة معدنية تحتوي على معدن النيكل بنسبة 36 في المئة وهي غير قابلة للتمدد في درجات الحرارة التي تقل عن 200 درجة مئوية ولها استخدامات صناعية عديدة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيانات إدارة الجمارك الصينية القول إن واردات سبيكة الحديد والنيكل وصلت خلال الشهر الماضي إلى 340891 طن، في حين وصلت الواردات القادمة من إندونيسيا إلى 257265 طن بزيادة نسبتها 61 في المئة عن الشهر نفسه من العام الماضي.

في الوقت نفسه وصلت واردات النيكل الخام خلال الشهر الماضي إلى 2ر6 مليون طن بتراجع نسبته 13 في المئة عن الشهر نفسه من العام الماضي.