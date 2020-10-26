إسرائيل تستعد لبدء التجارب البشرية للقاح ضد كورونا

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تستعد إسرائيل لبدء تجارب بشرية على لقاح مقترح ضد فيروس كورونا الأسبوع المقبل.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن المعهد البيولوجي "بنس تسيونا" سيبدأ الأحد المقبل إجراء تجارب على البشر للقاح ضد كورونا قام بتطويره، وذلك بعد أن أعد أكثر من 25 ألف جرعة تطعيم.

وتشمل المرحلة الأولى من التجربة 80 متطوعا سالما، وبعد ثلاثة أسابيع سيتم فحص ما إذا نشأت لديهم أجسام مضادة للفيروس.

ومن المرتقب أن تمتد التجربة لنحو ستة أشهر، وفي ختامها سيتقرر ما إذا كان بالإمكان تطعيم جميع مواطني إسرائيل بصورة آمنة.

وأكد المعهد أنه حصل على كافة التراخيص اللازمة من وزارة الصحة للشروع في اختبار اللقاح على البشر.