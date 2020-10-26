سيكيسوي كيميكال اليابانية تخفض توقعات مبيعاتها

خفضت شركة البتروكيماويات اليابانية سيكيسوي كيميكال اليابانية توقعاتها لصافي مبيعات العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس الممقبل، حيث جاءت التقديرات الجديدة أقل من متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم.

وذكرت الشركة أنها تتوقع تحقيق مبيعات صافية خلال العام المالي الحالي ككل بقيمة 05ر1 تريليون ين، في حين كانت التقديرات السابقة 11ر1 تريليون ين ومتوسط توقعات المحللين 08ر1 تريليون ين.

في الوقت نفسه تتوقع الشركة تحقيق أرباح تشغيل خلال العام المالي الحالي بقيمة 70 مليار ين، في حين يتوقع المحللون أن تكون أرباح التشغيل 92ر65 مليار ين.

في الوقت نفسه ذكرت الشركة اليابانية أنه بالنسبة لتوقعات الأرباح المجمعة للنصف الأول من العام المالي، فإنها نجحت في خفض النفقات بأكثر من المخطط في كل قطاعاتها، كما ان الطلب على منتجاتها من اللدائن عالية الأداء في مجالات النقل والبنية التحتية المنزلية تعافى بأسرع من التوقعات، لذلك فإنها تتوقع أن تعلن تحقيق أرباح خلال النصف الأول من العام المالي الحالي تزيد على التقديرات المعلنة في يوليو الماضي.