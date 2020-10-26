 الفلبين تستدعي سفيرتها لدى البرازيل المتهمة بإساءة معاملة عاملة منزلية لديها - بوابة الشروق
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الفلبين تستدعي سفيرتها لدى البرازيل المتهمة بإساءة معاملة عاملة منزلية لديها

مانيلا - د ب أ
نشر في: الإثنين 26 أكتوبر 2020 - 6:52 م | آخر تحديث: الإثنين 26 أكتوبر 2020 - 6:52 م

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية، اليوم الاثنين، استدعاء سفيرتها في البرازيل لما تردد عن إساءتها معاملة عاملة منزلية لديها.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه أصدرت أوامر للسفيرة ماريتشو ماورو: "بالعودة إلى بلادها على الفور" بعد نشر مقطع فيديو يظهرها وهي "توبخ وتسييء معاملة عاملة في منزلها".

وغادرت العاملة التي تعرضت لإساءة المعاملة البرازيل يوم 21 أكتوبر وعادت إلى الفلبين، وقالت الوزارة إنها "تتواصل معها لضمان حسن معاملتها وتعاونها فى التحقيق ضد ماورو".

وأضاف البيان أن الوزارة "تؤكد للشعب أنه سيتم إجراء تحقيق شامل".

وتم تعيين ماورو، وهي دبلوماسية محترفة، سفيرةً للبلاد لدى البرازيل في عام 2018.


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