غضب في أوكرانيا لعدم إعلان نتائج الانتخابات المحلية

بعد مرور يوم واحد على إجراء الانتخابات المحلية في أوكرانيا، لم يتم الإعلان عن أي نتائج حتى مساء اليوم الاثنين، مما أدى إلى حالة من الغضب.

وأبدت المفوضية العليا للانتخابات في البلاد ارتباكًا، اليوم الاثنين، بعد أكثر من 24 ساعة من إغلاق مراكز الاقتراع.

وكتب مسئولون على موقع فيسبوك: "لماذا لا توجد معلومات حول نتائج التصويت؟ لأن هذه المعلومات غير متوفرة في لجنة الانتخابات المركزية أيضًا"، وأضافوا أنه في مثل هذه الانتخابات، كانت هذه مسئولية اللجان المحلية.

وقالت المفوضية إنه بمجرد تلقي اللجنة المركزية للنتائج، فإنها ستقوم بالإعلان عنها ونشرها.

وتنافس أكثر من 1400 رئيس بلدية ورؤساء محليين في الانتخابات، إلى جانب أكثر من 40 ألف عضو في البرلمانات الإقليمية والمحلية في الانتخابات التي أجريت أمس الأحد.

وفي وقت سابق اليوم أعربت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وهي بمثابة مراقب مستقل، عن رضاها بشكل عام اليوم الاثنين عن الانتخابات المحلية الأوكرانية التي أجريت في مطلع الأسبوع الحالي.

وقالت المنظمة في بيان: "تمت إدارة الانتخابات بشكل حرفي وكفؤ رغم التحديات التي شكلتها الجائحة وأوجه القصور التي لا تزال باقية في قوانين الانتخابات".

ومن بين التحديات الأخرى ما تردد عن شراء أصوات وقلة الموضوعية في الإعلام المحلي وبعض الرفض الذي يبدو أنه ذا دوافع سياسية لمرشحين محتملين خلال عملية التسجيل، بحسب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وقال رئيس بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إنجيبيورن سولرن جيسلادوتير في مؤتمر صحفي في كييف إن الناخبين وجدوا صعوبة في اختيار أي مرشح بسبب عدم وجود معلومات لديهم عن المرشحين لقلة التغطية الموضوعية في الإعلام.

وأجريت انتخابات العمد ومجالس البلدية وغيرها من الكيانات الحاكمة المحلية الأخرى، في كثير من أجزاء البلاد.

ولم تشارك في العملية الانتخابية منطقة القرم المتنازع عليها التي استولى عليها روسيا قبل ست سنوات، وأجزاء تموج بالصراع بشرق أوكرانيا بالقرب من الحدود الروسية.