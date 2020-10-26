 جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 43 مليونا - بوابة الشروق
الإثنين 26 أكتوبر 2020 9:13 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 43 مليونا

د ب أ
نشر في: الإثنين 26 أكتوبر 2020 - 9:08 ص | آخر تحديث: الإثنين 26 أكتوبر 2020 - 9:08 ص

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا، أن إجمالي عدد الإصابات به حول العالم تجاوز 43 مليونا حتى صباح اليوم الاثنين.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 43 مليونا و9 آلاف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 29 مليونا، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و153 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والأرجنتين وإسبانيا وكولومبيا والمكسيك وبيرو والمملكة المتحدة وجنوب إفريقيا وإيران وإيطاليا وتشيلي.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا.

جدير بالذكر أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك