 الديمقراطيون الأمريكيون يواصلون الاحتجاج على اختيار إيمي باريت بالمحكمة العليا - بوابة الشروق
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الديمقراطيون الأمريكيون يواصلون الاحتجاج على اختيار إيمي باريت بالمحكمة العليا

القاضية المحافظة إيمي كوني باريت
القاضية المحافظة إيمي كوني باريت
د ب أ
نشر في: الإثنين 26 أكتوبر 2020 - 3:01 م | آخر تحديث: الإثنين 26 أكتوبر 2020 - 3:01 م

استمرت الغلبة للنواب الديمقراطيين الأمريكيين في مجلس الشيوخ الأمريكي صباح اليوم الإثنين، بعد ساعات من الخطابات المتواصلة للاحتجاج على التأكيد المحتمل لشغل إيمي كوني باريت لمنصب قاضية في المحكمة العليا.

وشجب الديمقراطيون خطوة تعيين باريت في المنصب الذي سوف تشغله مدى الحياة، حيث قالوا إن الفائز في الانتخابات المقررة في الثالث من تشرين ثان/نوفمبر المقبل، يجب أن يرشح قاضيا لشغل المنصب الشاغر في المحكمة العليا.

وفي حال تم تأكيد تعيين باريت، فسوف يكون هناك أغلبية للمحافظين في المحكمة، بواقع 6 لـ 3، وذلك على الرغم من أن أحكامها لا تتماشى دائما مع الخطوط الأيديولوجية الصارمة.

ومن جانبه، قال السناتور الديمقراطي مايكل بينيت أثناء المناقشات، إن تعيين باريت "سوف يعزز الأغلبية (المحافظة) بواقع 6 لـ 3 في المحكمة مما سوف تسمح للأقوى بفعل ما يريد".

واختار الرئيس دونالد ترامب القاضية المحافظة باريت /48 عاما/، لتخلف القاضية الراحلة روث بابر جينسبرج، الليبرالية الشهيرة، التي وافتها المنية الشهر الماضي.


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