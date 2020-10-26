الصحف اللبنانية: أجواء تفاؤلية بقرب تشكيل الحكومة برئاسة الحريري

أجمعت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم على وجود مُناخ تفاؤلي بقرب تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري، وأن الحكومة قد تُبصر النور قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في ظل المعلومات التي تشير إلى أن غالبية العقد قد حُلت أو تكاد.

وذكرت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن والأخبار واللواء والشرق) أن مجريات اللقاءات، لاسيما بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، تشير إلى جدية كبيرة ورغبة مشتركة في الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة، فضلا عن الدينامية السريعة التي أطلقها الحريري في هذا الاتجاه فور تكليفه.

وقالت الصحف إن هناك إشارات واضحة إلى سعي مشترك من عون والحريري لحل العقد القائمة أمام التشكيلة الحكومية، والتي تتصل بعدد أعضاء الحكومة وتوزيع حقائبها ومعايير التوزير والمداورة في إسناد الحقائب الوزارية السيادية والخدمية الأساسية، معربة في نفس الوقت عن خشيتها من اصطدام مسار التأليف الحكومي بمعوقات في حال التأخر والمماطلة مجددا أو افتعال العراقيل.

واستبعدت عدد من الصحف تشكيل حكومة مصغرة، مرجحة أن تتألف من 20 وزيرا على الأقل، انطلاقا من مبدأ مفاده أن إدارة وزير واحد لأكثر من وزارة أمر غير عملي.