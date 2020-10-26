جونز هوبكنز: إصابات كورونا في ألمانيا تصل إلى 443 ألفا و189 حالة والوفيات 10062

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 443 ألفا و189 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الاثنين بتوقيت مدينة فرانكفورت، وذلك حسبما ذكرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في ألمانيا جراء الإصابة بالفيروس وصل حتى صباح اليوم إلى 10062 حالة وفاة. وتعافى حتى الآن 319 ألفا و454 شخصا من المصابين بكوفيد-19، وهو المرض الذي يسببه فيروس كورونا.

وأعلنت ألمانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 39 أسبوعا.

وعلى صعيد متصل، أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الاثنين أن عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 8685 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وأظهرت التجربة أن الأرقام المسجلة يومي الأحد والاثنين عادة ما تكون أقل، بسبب عدم تسليم بعض الإدارات الصحية بيانات الإصابات الجديدة لمعهد "روبرت كوخ" في عطلة نهاية الأسبوع. وبلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الاثنين الماضي خلال 24 ساعة 4325 إصابة.

وقد بلغ عدد الإصابات الجديدة أول أمس السبت أعلى مستوى له على الإطلاق في ألمانيا للمرة الثالثة على التوالي، بتسجيل 14714 حالة. وتجاوز عدد الوفيات عشرة آلاف شخص خلال عطلة نهاية الأسبوع منذ بدء الجائحة في ألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الإصابات الجديدة المسجلة يتوقف أيضا على عدد الأفراد الذبن خضعوا لاختبارات الكشف عن كورونا.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 437 ألفا و866 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 10 آلاف و56 حالة، بزيادة قدرها 24 حالة مقارنة بأمس الأحد. وبلغ عدد المتعافين نحو 321 ألفا و600 حالة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الأحد 45ر1، ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى أكثر من 15 فردا آخرين في المتوسط.

وبحسب المعهد، يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.