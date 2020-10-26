محافظ المنيا: استمرار الفرز بعد إغلاق اللجان دون رصد أي تجاوزات

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار أعمال فرز الأصوات بعد غلق أبواب لجان الاقتراع، البالغ عددها 511 لجنة في تمام التاسعه مساءً وانتهاء عملية التصويت من انتخابات مجلس النواب، حيث تم إغلاق اللجان دون أن ترصد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة أي تجاوزات، مشيرًا إلى أن اللجان الانتخابية بالمحافظة شهدت إقبالا من الناخبين وخاصة في الساعات الأخيرة من اليوم الثاني.

وأعرب المحافظ، عن شكره وفخره واعتزازه بمواطني محافظة المنيا في كل مدنها ومراكزها التسع، والذين كانوا على قدر المسئولية، من رجال وسيدات وشباب، حيث استجابوا لنداء الوطن والمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2020، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء، وخاصة المرأة المنياوية التي تثبت دائما وأبدا أنها شريك أساسي وداعم رئيسي في بناء الوطن وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ووجه المحافظ، خالص شكره لرجال القضاء المشرفين على العملية الانتخابية، لتخرج بهذا الشكل المشرف، ووجه الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة والشرطة، لنجاحهم في تأمين العملية الانتخابية وتوفير الأمن والأمان للناخبين طوال يومي التصويت دون ما يعكر صفو الانتخابات، ولدورهم في تأمين المقار واللجان الانتخابية وظهور العملية الانتخابية بصورة مشرفة أمام العالم وتهيئة المناخ المناسب للناخبين للإدلاء بأصواتهم في حرية تامة.

كما أشاد المحافظ، بأداء غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والمُشكلة لمتابعة عملية انتخابات مجلس النواب لعام 2020، وكذلك غرفة العمليات الفرعية، والغرف الفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء والتي استطاعت متابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة على مدار اليومين، وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم بسهولة، مشيدا بالدور الذي لعبته غرفة العميات الرئيسية من تواصل دائم بغرف العمليات الفرعية لتذليل أي مشكلة قد تعيق العملية الانتخابية.