محافظ المنيا: استمرار الفرز بعد إغلاق اللجان دون رصد أي تجاوزات

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار أعمال فرز الأصوات بعد غلق أبواب لجان الاقتراع، البالغ عددها 511 لجنة في تمام التاسعه مساءً وانتهاء عملية التصويت من انتخابات مجلس النواب، حيث تم إغلاق اللجان دون أن ترصد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة أي تجاوزات، مشيرًا إلى أن اللجان الانتخابية بالمحافظة شهدت إقبالا من الناخبين وخاصة في الساعات الأخيرة من اليوم الثاني.
وأعرب المحافظ، عن شكره وفخره واعتزازه بمواطني محافظة المنيا في كل مدنها ومراكزها التسع، والذين كانوا على قدر المسئولية، من رجال وسيدات وشباب، حيث استجابوا لنداء الوطن والمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2020، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء، وخاصة المرأة المنياوية التي تثبت دائما وأبدا أنها شريك أساسي وداعم رئيسي في بناء الوطن وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
ووجه المحافظ، خالص شكره لرجال القضاء المشرفين على العملية الانتخابية، لتخرج بهذا الشكل المشرف، ووجه الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة والشرطة، لنجاحهم في تأمين العملية الانتخابية وتوفير الأمن والأمان للناخبين طوال يومي التصويت دون ما يعكر صفو الانتخابات، ولدورهم في تأمين المقار واللجان الانتخابية وظهور العملية الانتخابية بصورة مشرفة أمام العالم وتهيئة المناخ المناسب للناخبين للإدلاء بأصواتهم في حرية تامة.
كما أشاد المحافظ، بأداء غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والمُشكلة لمتابعة عملية انتخابات مجلس النواب لعام 2020، وكذلك غرفة العمليات الفرعية، والغرف الفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء والتي استطاعت متابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة على مدار اليومين، وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم بسهولة، مشيدا بالدور الذي لعبته غرفة العميات الرئيسية من تواصل دائم بغرف العمليات الفرعية لتذليل أي مشكلة قد تعيق العملية الانتخابية.