 رغد صدام حسين تنفي نشرها تغريدة تحض على الاحتجاجات في العراق - بوابة الشروق
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رغد صدام حسين تنفي نشرها تغريدة تحض على الاحتجاجات في العراق

رويترز
نشر في: الإثنين 26 أكتوبر 2020 - 7:30 ص | آخر تحديث: الإثنين 26 أكتوبر 2020 - 7:30 ص

نفت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، نشرها تغريدة على "تويتر" تحرض على الاحتجاجات في العراق.

وكتبت: "فبركة وتزوير مرة أخرى.. هذه التغريدة غير موجودة على الحساب الرسمي".

وأضافت: "بإمكانكم الرجوع بالحساب إلى توقيتها والتأكد من عدم وجودها إطلاقا".

وتابعت: "تمت فبركة التغريدة ونسبها للسيدة رغد صدام حسين باستخدام حسابها الرسمي".

وتجددت صباح اليوم الأحد الاحتجاجات في العاصمة العراقية بغداد ومحافظات الوسط والجنوب للمطالبة بـ"إصلاحات خدمية وسياسية".

وقال مراسل RT، إن "المئات توافدوا على ساحة التحرير في بغداد، ومثلهم على الساحات الأخرى في محافظات الوسط والجنوب".

وأضاف أن "المحتجين نددوا بعدم قيام الحكومة بمحاسبة قتلة المتظاهرين في الأشهر الماضية، وغياب الإصلاحات في حكومة مصطفى الكاظمي".

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