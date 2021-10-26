غلق 6 مراكز للدروس الخصوصية في المنصورة

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شنت الأجهزة التنفيذية في المنصورة بالدقهلية، حملة تفتيش على مراكز الدروس الخصوصية بنطاق حي شرق المنصورة في الوردية المسائية.
وأسفرت الحملة عن غلق 6 مراكز للدروس الخصوصية بنطاق الحي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.