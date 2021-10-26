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غلق 6 مراكز للدروس الخصوصية في المنصورة

نعمان سمير
نشر في: الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 - 6:10 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 - 6:10 م

شنت الأجهزة التنفيذية في المنصورة بالدقهلية، حملة تفتيش على مراكز الدروس الخصوصية بنطاق حي شرق المنصورة في الوردية المسائية.

وأسفرت الحملة عن غلق 6 مراكز للدروس الخصوصية بنطاق الحي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

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