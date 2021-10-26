بين مطرقة وسندان وحديد ساخن على النيران، ستجد السيدة نعمة عبدالعاطي، والمعروفة بـ"الأسطى نعمة"، واقفة في ورشتها الصغيرة الموجودة أسفل منزلها بمدينة سيدي غازي في كفر الشيخ، وهي تتصبب عرقا وتأخذ نفسها لتكمل عملها مرة أخرى، لتصنع إحدى الأدوات التي يحتاجها عمال المهن المختلفة، وعلى رأسها، الفلاح، وأدواته مثل: الفأس والشرشرة والمحراث والطراد.

أجرت "الشروق" حوارا مع الأسطى نعمة صاحبة الـ52 عاما، وأوضحت أنها ورثت هذه المهنة أبا عن جد، وقد بدأت أولى تجاربها في مهنة الحدادة منذ أن كانت في العاشرة من عمرها، حيث اضطرتها الظروف للخروج من التعليم بكامل إرادتها، لمساعدة والدها المسن صاحب الـ60 عاما في تحمل مسؤولية شقيقاتها السبع، وتمكنت بالفعل من مساعدة 3 منهن في زواجهن.

وأضافت أن الجميع من حولها احتفوا بها وعلى رأسهم والدها، الذي كان يفتخر بها دائما، وتابعت: "لما كنت أمشي في الشارع يتقالي يا بشمهندس يا بشهمندس، وكنت بابقى فرحانة والله، لدرجة إن زميلات بناتي لما بيجوا عندنا يقولوا (اشتغلي علشان نشوفك وأنت بتشتغلي، إحنا عاوزين تعلمينا ونشتغل زيك)".

وأشارت إلى تشجيع واحترام وتقدير الناس لها وحسن تربية والداها لها ولأخواتها: "كانت كل الناس بتحترمني، وزمان لما كنت أعمل شغلة بـ5 جنيهات، وأنا اللي أشتغلها بإيدي، الزبون يديني 10 جنيهات وفرحان ومبسوط إن أنا اللي عملتها، والناس كلها كانت فرحانة بيا بره وجوه البلد، ويقولوا (أبوكم مارباش بنات ده ربى رجالة)".

وتابعت: "شغلتي صعبة والراجل بيهرب منها، لما تفضل تدق طول النهار كدا، النار دي كلت مننا كتير"، وأشارت إلى روتينها اليومي، حيث تستيقظ في 6 صباحا كل يوم في همة ونشاط، للاعتناء بمنزلها وإعداد وجبة الإفطار لأسرتها، لترتدي بعد ذلك ملابس العمل وتفتح ورشتها الصغيرة، لعلها ترزق بعملية بيع أو صيانة لأداة ما، أو تقوم بصنع أداة تحت الطلب.

وعن أسباب تدهور أحوال المهنة وقلة الرزق بها، قالت: "معدش شغل زي الأول، من يوم الآلات الزراعية دي ما نزلت، المكنة اللي بتضم الرز، والآلات والحاجات التانية اللي نزلت دي ماعدناش بنشتغل خالص، ممكن نفتح الورشة أسبوع بحاله مايخشلناش جنيه.. الشغلة بتاعتنا دي انقرضت، والشغل كله متعلق، أهو بنجهزه ونسيبه عالحيطان، والله العظيم محطوط مدخن أهو ومترب خالص، معدش باين من التراب اللي عليه".

لم يكن تدهور مهنة الحدادة التحدي الأصعب الذي واجهته "نعمة"، حيث وقع خبر إصابتها بسرطان الثدي كالصاعقة على مسامعها، بسبب خوفها وقلقها على مستقبل أبناءها أكثر من خوفها على نفسها، لكنها كعادتها منذ البداية تحدت مرضها وتغلبت عليه باستئصال جزء من ثديها، لتعود إلى مهنتها، لكن بقدرة أقل مما كانت عليها قبل إصابتها بالمرض اللعين.

وبالحديث عن الدعم والتشجيع، كان موقف نبيل توفيق زوج الأسطى "نعمة" حاضرا منذ البداية، من لحظة التعلق بها في أول مرة رآها فيها في الورشة ووقع حبها في قلبه، وإصراره على الزواج منها، وحتى وقوفه بجانبها في لحظات مرضها وتشجيعه لها، الأمر الذي فعلته "نعمة" أيضا عندما عاد زوجها من العمل بالخارج، ولم يجد عملا في بلده، فجلست معه واقترحت عليه أن تعلمه مهنة الحدادة كما علمت الكثير من أبناء مدينتها، وهو ما حدث بالفعل.

وبالإشارة إلى أحلام الأسطى نعمة، قالت إنها تتمنى مقابلة الرئيس السيسي، لتحكي له قصتها وعن المعاناة التي تشهدها مع مرض ابنها بالحساسية على الصدر وحاجتها لمبلغ 1500 جنيه شهريا فقط لعلاجه، بالإضافة لتوفير معاش لها يساعدها على مواجهة متطلبات الحياة، وخصوصا أن زوجها لم يعد يعمل بسبب عملية جراحية أجراها في الظهر منتعه من مزاولة العمل، بالإضافة لقلة الرزق والإقبال على ما تصنعه بالورشة.

واختتمت حديثها بتوجيه رسالة للنساء قائلة: "باقول لكل ست في مصر تنزل وتشتغل وتجيب لقمتها بعرق جبينها، وتشتغل وتساعد جوزها لو مالوش شغل، تنزل تشتغل إحنا اشتغلنا أهو وربينا ولادنا وربينا إخواتنا وعلمناهم والحمد لله، انزلي واشتغلي ولا يهمك أي حد، ولا يهمك كلام الناس، لأن كلام الناس مابيأكلش والله مابيأكل ولا بيشرب، أهم حاجة إن أنت تشتغلي شغلانة شريفة تجيبي منها أكل لعيالك".