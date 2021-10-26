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يعد إلغاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لحالة الطوارئ، هو الإجراء الثالث من نوعه فى تاريخ مصر، بعدما مرت بسلسلة متواصلة من قرارات فرض حالة الطوارئ منذ 1956.

وتستعرض «الشروق» التسلسل الزمني:-

• نوفمبر 1956

إعلان حالة الطوارئ من قبل الرئيس جمال عبد الناصر، وتشكيل محاكم أمن الدولة.

• سبتمبر 1958

استمرار إعلان حالة الطوارئ من قبل الرئيس جمال عبد الناصر، وإلغاء قانون الأحكام العرفية بإصدار قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، والذي تضمن تنظيم فرض الحالة وصلاحيات الرئيس فى هذا الشأن.

• فبراير 1960

قرار جمهوري بتفويض وزير الحربية فى تشكيل محاكم أمن الدولة المؤلفة من الضباط والتصديق على أحكامها.

• يونيو 1961

قرار جمهوري بتفويض وزير الداخلية باتخاذ بعض التدابير المنصوص عليها في قانون الطوارئ.

• أبريل 1964

قرار جمهوري بإنهاء حالة الطوارئ.

• يوليو 1965

قرار جمهوري باستمرار حالة الطوارئ بمنطقة سيناء.

• يونيو 1967

قرار جمهوري بإعلان حالة الطوارئ مجددا.

• مايو 1980

الرئيس السادات يقرر إنهاء حالة الطوارئ

• يونيو 1980

قرار جمهوري بإعلان حالة الطوارئ بالمنطقة المتاخمة للحدود الغربية لمصر.

• 1981

الرئيس مبارك يقرر إعلان حالة الطوارئ.

• سبتمبر 2011

المجلس الأعلى للقوات المسلحة يقرر تعديل إضافة جرائم جديدة بحالة الطوارئ.

• يناير 2012

المجلس الأعلى للقوات المسلحة يقرر إنهاء تطبيق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا جرائم البلطجة.

• أغسطس 2013

الرئيس عدلي منصور يقرر إعلان حالة الطوارئ لمدة شهر بجميع أنحاء الجمهورية.

• أكتوبر 2014

الرئيس السيسي يقرر إعلان حالة الطوارئ في شمال سيناء.

• أكتوبر 2014 وأبريل 2015

الرئيس السيسي يقرر تفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون حالة الطوارئ.

• أبريل 2015

قرار جمهوري بإعلان حالة الطوارئ في محافظة شمال سيناء.

• أكتوبر 2017

إحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

• أكتوبر 2021

الرئيس السيسي يقرر إلغاء فرض حالة الطوارئ بجميع أنحاء الجمهورية.