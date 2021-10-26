عصام هلال: قرار إلغاء حالة الطوارئ تاريخي ويصب في سجل إنجازات القيادة السياسية في مجابهة الإرهاب

ثمن المستشار عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن هذا القرار تاريخي ويصب في سجل إنجازات القيادة السياسية في قدرتها على مجابهة الإرهاب والتطرف والذي عانينا منه طيلة السنوات الماضية جراء حكم جماعة الإخوان الإرهابية للبلاد.

ولفت هلال، في بيان له، أن هذا القرار يدعو للفخر والاعتزاز بوجود قائد حكيم شجاع قادر على اتخاذ القرارات الهامة في توقيتها المناسب، والملائم، لا سيما في ظل الرسائل الإقليمية والدولية المستمرة التي توجهها مصر لدول العالم مفادها أن مصر أصبحت قبلة الأمن والأمان على مستوى الإقليم ومنطقة الشرق الأوسط، وأنها ستظل تدعم كافة الجهود التي من شأنها تعزز من فرص مكافحة الإرهاب ووضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته في إدانه أي دولة أو مجتمع يقوم على دعم الجماعات الإرهابية بأي شكل من الأشكال.

ووجه عضو مجلس الشيوخ، التحية لأبطال القوات المسلحة المخلصين والشرطة البواسل، الذين ضحوا بأرواحهم وكتبوا بدمائهم شهادة نجاح وتطهير الأرض من بقايا الجماعات الإرهابية، وتحويل البقع التي امتلأت بالدماء إلى مدن تمتلء بالمشروعات القومية والأراضي الخضراء التي يزرع وينتج فيها أهلها، لافتا أن أصبحت سيناء على رأس الخريطة التنموية في مصر، وتم تدشين مشروعات تنموية عملاقة وشهدت نهضة غير مسبوقة يشهد لها العالم.