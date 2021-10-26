ارتفاع إيرادات ميشلان خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي

أعلنت شركة صناعة الإطارات الفرنسية ميشلان اليوم الاثنين ارتفاع إيراداتها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 204ر17 مليار يورو بزيادة نسبتها 6ر15% سنويا مقابل 89ر14 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه زادت الإيرادات مع تثبيت أسعار الصرف بنسبة 1ر19% إلى 737ر17 مليار يورو.

وزادت مبيعات الشركة لقطاع السيارات وعمليات التوزيع ذات الصلة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 9ر18% سنويا إلى 603ر8 مليار يورو مقابل 236ر7 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وزادت المبيعات لقطاع النقل بنسبة 4ر16% سنويا إلى 503ر4 مليار يورو مقابل 870ر3 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وزاد توزيع قطاع المنتجات المتخصصة بنسبة 4ر8% سنويا إلى 098ر4 مليار يورو مقابل 782ر3 مليار يورو خلال الفترة نفسها.