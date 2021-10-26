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ارتفاع إيرادات ميشلان خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي

إطارات
إطارات
(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 - 5:56 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 - 5:56 ص

أعلنت شركة صناعة الإطارات الفرنسية ميشلان اليوم الاثنين ارتفاع إيراداتها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 204ر17 مليار يورو بزيادة نسبتها 6ر15% سنويا مقابل 89ر14 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه زادت الإيرادات مع تثبيت أسعار الصرف بنسبة 1ر19% إلى 737ر17 مليار يورو.

وزادت مبيعات الشركة لقطاع السيارات وعمليات التوزيع ذات الصلة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 9ر18% سنويا إلى 603ر8 مليار يورو مقابل 236ر7 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وزادت المبيعات لقطاع النقل بنسبة 4ر16% سنويا إلى 503ر4 مليار يورو مقابل 870ر3 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وزاد توزيع قطاع المنتجات المتخصصة بنسبة 4ر8% سنويا إلى 098ر4 مليار يورو مقابل 782ر3 مليار يورو خلال الفترة نفسها.

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