التهرب الجمركي بالأقصر تضبط 3296 علبة أدخنة و204 خرطوشة سجائر مهربة

تمكن رجال مكافحة التهرب الجمركي بالأقصر، من ضبط كمية من السجائر والأدخنة الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم وأدخنة (معسل) وكمية من طوابع البندرول والأختام المزورة بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

التفاصيل تعود إلى قيام أحد البائعين بمركز قوص- قنا بالاتجار وبيع السجائر الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم عن طريق تخزينها بالعقار الذي يسكن به، فوتم إستصدار إذن النيابة وتشكيل لجنة جمركية، وقوة من رجال الشرطة السريين والذهاب للمخزن حيث تم ضبط 204 خرطوشة سجائر مستوردة و 3296 علبة من أدخنة (معسل) وكمية من التبغ والمعسل الفرط و2 من الأختام وكمية كبيرة من طوابع البندرول بعضها مخصص لإلصاقها على السجائر والأدخنة المحلية والبعض الأخر مخصص لإلصاقها على السجائر والأدخنة المخصصة للركاب القادمين من الخارج بالأسواق الحرة وماكينة وكاوية لحام وكمية كبيرة من الكراتين والعلب الفارغة والمعدة للتعبئة والتغليف بالسجائر والأدخنة بغرض التهرب من آداء الضرائب والرسوم المقررة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 846 لسنة 2021 وتم تخزين المضبوطات والعرض على النيابة العامة.