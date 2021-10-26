قال الفقيه القانوني الدكتور أحمد فتحي سرور، إنّ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم مد حالة الطوارئ تعني أنّ البلاد لا تتعرض لأي مخاطر على الأمن والنظام العام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" الذي يُقدمه الإعلامي نشأت الديهي، عبر شاشة "ten"، مساء الثلاثاء، أنّ هذه الخطوة تعني أنّ الدولة تعيش في حالة أمن واستقرار وسلام.

وأشار إلى أنّ صدور القرار في هذا التوقيت يحمل دلالة سياسية، تعبر عن حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد واستتباب الأمن والنظام، وتلاشي كل الأسباب التي دعت إلى إعلان حالة الطوارئ.

ولفت إلى أنّ الطوارئ فرضت وقت تعرض الدولة للمخاطر، وذلك منذ عام 1958 إبان حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وأصدر الرئيس السيسي، مساء الاثنين، قرارًا بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات.

وقال الرئيس عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "يسعدني أن نتشارك معًا هذه اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف: "هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء".

وتابع: "إنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار، ومعًا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه".