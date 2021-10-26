التحفظ على 731 كيلو لحوم وأجزاء دواجن فاسدة في الإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة في الإسكندرية، اليوم الاثنين، التحفظ على 731 كيلو جرام "لحوم ودواجن، وأجزائها"، بعد ضبطهم داخل عبوات بدون بيانات، وبها تغير في خواصها الطبيعية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك أثناء عرضها بثلاجة حفظ لحوم.

وطلبت النيابة العامة، تحريات المباحث حول الواقعة، والتحقيق مع المسئول عن الثلاجة، الكائنة في نطاق دائرة قسم شرطة الدخلة، بتهمة الغش التجاري، وإرسال عينة من المضبوطات إلى معامل وزارة الصحة؛ لتحليلها وبيان طبيعتها.

وجاء قرار النيابة العامة، عقب الحملة التي شنها ضباط مباحث التموين في الإسكندرية، بعد ورود معلومات سرية تفيد قيام المدير المسئول عن ثلاجة لتجميد المواد الغذائية، كائنة في نطاق دائرة قسم شرطة الدخيلة، بالاتجار بالسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وعقب تقنين الإجراءات، ومداهمة الثلاجة، تم ضبط اللحوم، حيث أظهر الفحص الظاهري لها وجود تغير في خواصها الطبيعية، فتم سحب عينات منها بمعرفة مسئولي الصحة، وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.