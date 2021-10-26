محافظ بورسعيد يوجه بتذليل عقبات المشروعات ودعم المستثمرين ويتابع المشروعات السياحية

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عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا موسعا للوقوف على آخر تطورات الأعمال فى المشروعات السياحية الجاري تنفيذها بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور المستشار إبراهيم عبد الغفار مستشار المحافظة للاستثمار، والمهندس سيد خلف مستشار المحافظة للاستثمار، والعميد نعمان علي رئيس حي الشرق وإدارات التخطيط العمراني والمساحة والمالية بالمحافظة، وممثلي شركة للتطوير العقاري.

وأشاد المحافظ بتنفيذ مشروع ساحة مصر والذي يعد أحدث المشروعات السياحية الواعدة ببورسعيد وواجهة حضارية لبورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد أن المشروعات السياحية الجديدة ببورسعيد تعود بالفائدة على أبناء المحافظة، وتتواكب مع خطة وضع بورسعيد في مصاف المدن فى جميع المجالات.

ووجه المحافظ بالتنسيق بين كافة الجهات القائمة على تنفيذ المشروعات الجارية، وتذليل كافة العقبات بما يضمن سرعة الانتهاء طبقا للمواعيد المحددة.

وأوضح أن المحافظة تدعم المستثمر المصري والأجنبي الجاد للنهوض بكافة القطاعات ببورسعيد، ويشارك في خطة التنمية والتطوير.