محافظ أسوان يوافق على إنشاء محور وطريق مروري جديد

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اليوم الثلاثاء، عن موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بتكليف الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان بقيادة اللواء محمود نصار، بتنفيذ هذا المحور الدائري الجديد الذي سيصل طوله إلى 7 كم ، وتكلفته التقديرية إلى 650 مليون جنيه، حيث يضم الطريق الرئيسي، بالإضافة إلى 4 كباري علوية منها كوبري علوي للسيارات فوق مزلقان الشلال.

جاء ذلك أثناء استعراض محافظ أسوان للتصميم والمخطط التفصيلي للمحور المروري الجديد بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان.

وأكد المحافظ، أن ما تشهده مصر حالياً بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى باستحداث شبكة متكاملة من الطرق الطولية والعرضية، بالإضافة إلى المحاور والكباري، ومنها محافظة أسوان يعتبر نقلة نوعية غير مسبوقة، حيث إن هذا المحور الدائري سيساهم في تحويل حركة النقل الثقيل من جنوب شرق المدينة، والتي يقع فيها المحاجر والمناجم، علاوة على المنطقة الصناعية بالعلاقي إلى الطريق الصحراوي الغربي مباشرة