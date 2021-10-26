التحفظ على 84 أسطوانة بوتاجاز مدعمة قبل بيعها فى الإسكندرية

قررت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم الاثنين، التحفظ على 84 أسطوانة بوتاجاز تجارية، مدعمة، سعة 25 كيلو جرام، بعد ضبطهم بحوزة سائق في نطاق دائرة قسم شرطة باب شرقي، قبل بيعهم في السوق السوداء أزيد من السعر الرسمي المقرر.

وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة، والتحقيق مع السائق بتهمة الغش التجاري، وحيازة سلعة مدعمة، والسعي لبيعها في السوق السوداء.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد تمكن الأجهزة الأمنية، من ضبط سائق، مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة باب شرقي، أثناء استقلاله سيارة نقل، محملة بكمية من اسطوانات البوتاجاز، وكان بصدد بيعها في السوق السوداء، بقصد التربح.

وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليه، وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.