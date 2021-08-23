زراعة البحيرة: تسجيل 100% من المزارعين على منظومة كارت الفلاح

أكد المهندس محمد الزواوي وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أنه تم تسجيل 100% من المزارعين بالمحافظة على منظومة كارت الفلاح، وتسلم بالفعل 78% منهم الكارت ويعمل به بشكل ممتاز.

وأوضح الزواوي في تصريحات لـ" الشروق"، أن البحيرة من أول وأكثر المحافظات التي أنهت وسلمت كارت الفلاح للمزارعين، وأن باقي المزارعين سيتم تسليمهم الكارت خلال أيام قليلة قادمة خاصة لانتهائهم من المرحلة الأطول وهي التسجيل على المنظومة لطلب الكارت.

وأكد أنه وجه خطاب بشكل سريع للبنك الزراعي لسرعة تسليم كارت الفلاح المتواجد لديهم إلى مديري الجمعيات الزراعية، وتم الرد عليه بالفعل بتسليم 7 إدارات الكارت المتواجد لديهم، بالإضافة إلى حصر المتبقي.

وأشار إلى أن مشكلة المزارعين بعدم استلام الكيماوي أو التقاوي إلا بكارت الفلاح تعتبر انتهت خاصة بعد أن ورد لهم خطاب من وزارة الزراعة بتسليم 50% من الأسمدة لمن يمتلك الكارت، وتسليم 50% أيضا بصفة مؤقتة للمزارعين الذين لا يمتلكون الكارت على أن يتوجهوا إلى الجمعية التابعين لها للتسجيل على المنظومة، وهذه الخطوة البحيرة انتهت منها من الأساس، وقام جميع المزارعين بتسجيل إذن سيتم تسليمهم جميعا للسماد، بالإضافة للإسراع في تسليمهم باقي الكروت.