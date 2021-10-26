قال عدد كبير من المزارعين بالغربية لـ«الشروق»، إن تجربة الكارت الذكي مفيدة للغاية وأنها حفظت حقوق الفلاحين.

وقال السباعي حسن من مركز المحلة، إن الكارت الذكي ألزم الجمعيات الزراعية بمنح الفلاح حقه من الأسمدة والكيماوي وكل ما نطالب به المزيد من الرقابة على مديري الجمعيات الزراعية؛ لأن البعض لا يسجل كامل مساحة الأرض الزراعية للاستفادة بفارق كمية الأسمدة والكيماوي.

وأضاف عبدالعزيز الجبالي من مركز طنطا، أن الكارت الذكي أفضل شيء حصل للفلاح وهذا العام لم نعاني من أزمة مثل باقي الأعوام السابقة والأسمدة والكيماوي متوفرين ولكن ذلك مرتبط بمساحة الأرض الزراعية التي يتم أحيانا تسجيلها على فترات؛ للاستفادة من الأسمدة التي لم تصرف.

وقالت رباب العشري، مسؤول ببنك التنمية والائتمان الزراعي بطنطا، إنه في ظل الميكنة أصبح كارت الفلاح مثل الفيزا وبمجرد تسجيل الفلاح بياناته على الموقع والتأكد منها يتم استخراج الكارت ولا يسمح باستلامه إلا لصاحبه بموجب الرقم القومي.

وبدوره، أكد مصطفى العمدة مدير الإدارة الزراعية ونقيب الفلاحين لـ«الشروق»، أن الكارت الذكي يعد إنجازا حقيقيا مثله مثل منظومة الخبز وتصرف الكميات على حسب الحيازة الزراعية ومساحة الأرض حيث تم تحديد الكميات المناسبة بدقة وبدون إسراف لكل فدان زراعي وغالبية المزارعين بالغربية تم استخراج الكارت لهم.

وأضاف العمدة، أن هذا يسهل متابعة الجمعيات الزراعية ومطابقة المنصرف لقاعدة البيانات على التابلت ولأي زيادة أو نقص تحال للتحقيق فورا.

وأشار إلى أن هذا العام لم يشهد أزمة والأسمدة متوافرة وكذلك الكيماوي.