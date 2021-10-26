رئيس الأركان يشهد إحدى مراحل المشروع التكتيكي الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثالث الميداني

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى مراحل "المشروع التكتيكي بجنود" الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثالث الميداني، وذلك في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.



وتضمنت المرحلة عرضاً لملخص الفكرة التكتيكية ثم التحرك لإقتحام الحد الأمامى لدفاعات العدو وتطوير الهجوم لتحقيق المهام المخططة، أظهر المشروع المستوى الراقي، الذي وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية واستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات.



وناقش رئيس الأركان، القادة والضباط المشاركين فى المشروع على جميع المستويات في القرارات المتخذه، كما استمع لعدد من الأسئلة والاستفسارات، والتي أجاب عليها مخططو ومنفذو المشروع.



ونقل الفريق محمد فريد - في نهاية المرحلة - تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال الجيش الثالث وأشاد بالأداء المتميز للقوات المنفذه للمشروع، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية مشيداً بالجهد الذى يبذلونه لحماية تراب الوطن.



حضر المرحلة عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية.