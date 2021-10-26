هجمات الكترونية تستهدف شركات مؤسسات حكومية وشركات في الولايات المتحدة

كشفت شركة ميكروسوفت الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن وقوع هجمات إليكترونية استهدفت شركات أمريكية نفذتها نفس مجموعة "القراصنة الروس"، التي قامت بهجمات مماثلة في العام الماضي.

وذكرا صحيفة (ذا هيل) الأمريكية أن الحادث سمح للقراصنة الروس باستغلال نقاط ضعف في برنامج تابع لشركة (سولار فري)، التي تقدم خدمات حمائية لمواقع الشركات بالولايات المتحدة؛ ليخترق القراصنة 9 على الأقل من المؤسسات الحكومية الأمريكية ونحو 100 شركة بالقطاع الخاص.

وأشارت الشركة إلى أن نفس هذه المجموعة، وتدعى " نوبليام" بدأت حملة أوسع نطاقا من الهجمات خلال فصل الصيف المنقضي، وأن أكثر من 600 من العملاء تعرضوا لهجمات تصل إلى نحو 23 ألف مرة منذ بداية شهر يوليو الماضي.

ونوهت "ميكروسوفت" إلى أنه رغم كون الهجمات في معظمها غير ناجحة لكن 14 شخصا من مقدمي الخدمات التقنية ومن يعيدون البيع تعرضوا لمساومات من قبل القراصنة.