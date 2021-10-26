 إعدام سعودي قتل 7 مواطنين رميا بالنار - بوابة الشروق
الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 4:44 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لانطلاقة الأندية المصرية في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية؟
النتـائـج تصويت

إعدام سعودي قتل 7 مواطنين رميا بالنار

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 - 4:38 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 - 4:38 م

نفذت السلطات السعودية، اليوم الثلاثاء، حكم الإعدام الصادر بحق سعودي أدين بقتل سبعة مواطنين وذلك بإطلاق النار عليهم بمنطقة جازان جنوب غرب المملكة.

وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن سعوديا أقدم على دخول مكتب التعليم بمحافظة الداير في منطقة جازان، حيث أطلق النار على منسوبي المكتب، ما أدى إلى مقتل سبعة مواطنين.

وأضافت أن التحقيق مع الجاني أسفر عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصًا، وتم تنفيذ الحكم بإصلاحية السجون بمنطقة جازان.

ويرتفع بهذا الإعدام عدد الذين قامت السلطات السعودية بإعدامهم منذ بداية العام الحالي إلى 47 شخصا بينهم امرأة.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك