إعدام سعودي قتل 7 مواطنين رميا بالنار

نفذت السلطات السعودية، اليوم الثلاثاء، حكم الإعدام الصادر بحق سعودي أدين بقتل سبعة مواطنين وذلك بإطلاق النار عليهم بمنطقة جازان جنوب غرب المملكة.

وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن سعوديا أقدم على دخول مكتب التعليم بمحافظة الداير في منطقة جازان، حيث أطلق النار على منسوبي المكتب، ما أدى إلى مقتل سبعة مواطنين.

وأضافت أن التحقيق مع الجاني أسفر عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصًا، وتم تنفيذ الحكم بإصلاحية السجون بمنطقة جازان.

ويرتفع بهذا الإعدام عدد الذين قامت السلطات السعودية بإعدامهم منذ بداية العام الحالي إلى 47 شخصا بينهم امرأة.



