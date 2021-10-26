أمين الفتوى: لا يجوز للمرأة الحائض قراءة القرآن إلا لضرورة وعبر «الموبايل»

قال الدكتور محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن «قراءة القرآن الأصل فيه أن تكون على طهارة ولذا لا يجوز للمرأة الحائض قراءة القرآن لأنها ليست طاهرة».

وأضاف في خدمة البث الحي الذي تقدمه دار الإفتاء المصرية وأداره الإعلامي حسن الشاذلي عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»: «لكن ربما في بعض الأحوال هناك ضرورات مثل أن يكون لديها امتحان أو مراجعة وحينها يجوز قراءة القرآن على مذهب المالكية».

وأكد، في حالة الضرورة يُقرأ القرآن من المحمول أو التاب أو الكمبيوتر أو نحو ذلك من الأجهزة، لكن الأصل أنه لا يجوز القراءة للحائض إلا في حالات الضرورة.

وأوضح، أنه يجوز للمرأة قراءة القرآن على طهارة بلا وضوء.