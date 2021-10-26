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الإفتاء: تحديد جنس الجنين جائز

دار الإفتاء
دار الإفتاء
أحمد بدراوي:
نشر في: الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 - 2:54 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 - 2:54 م

قال الدكتور محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن «الدار أفتت بجواز تحديد جنس الجنين».

وأضاف في خدمة البث الحي الذي تقدمه دار الإفتاء المصرية وأداره الإعلامي حسن الشاذلي عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»: «ليس هناك مانع شرعًا من الذهاب إلى الطبيب وأطلب منه تحديد نوع جنس الجنين».

وأكد، أن هذا ومشهور وشائع في الطب القديم، وهناك بعض الفقهاء كانوا يوصون بتناول بعض الأطعمة من أجل إنجاب الذكر أو الأنثى، ثم تقدم العلم وتطور وصار الأن بشكل أكثر دقة، ولا مانع من أن نقوم بذلك ما لم يترتب عليه خلل في الحياة والوجود ويضبط ذلك الحاكم وولاة الأمر في البلاد.


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