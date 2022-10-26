اليونان تسجل 53 ألفا و219 إصابة جديدة بفيروس كورونا و148 وفاة

سجلت اليونان، 53 ألفا و219 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و148 وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء.



وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى 5 ملايين و135 ألفا و200، والوفيات إلى 33 ألفا و574.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 21 مليونا و610 آلاف و374 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في اليونان حتى الآن.



يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.